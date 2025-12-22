Ja samo Opole bardzo polubiłem, zwłaszcza że odpowiadają mi miasta tej wielkości. Na duży plus fakt, że to miasto zwrócone do wody, takie chyba tylko Niemcy budowali, gdzie bezpośrednio nad rzeką masz bulwar albo plecy budynku. Śródmieście oczywiście bardzo fajne i ładne. Na duży plus pociąg 40m do Wrocławia.