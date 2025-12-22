Opolskie jeden z najbardziej niedocenianych regionów Polski
W tym filmie zabieramy Was do Zamku w Mosznej, który jest pałacem. Podczas naszej wycieczki przez Opolskie odwiedziliśmy też Fabrykę robotów, kilka ciekawych Muzeów, Silesia Ring, Paczków, Nysą i Fort Prusy, a także Kędzierzyn-Koźle, Farską Stodołę w Biedrzychowicach i syfon kłodnicki.SzaloneWalizki
Komentarze (33)
Choć ogólnie wiem, że Opole to miasto z długą tradycją i zamkiem, jako stolica Górnego Śląska, dawna stolica księstwa opolskiego i jedno z najstarszych miast na Śląsku.
Ciekawe, czemu akurat w tym województwie zawsze jest najniższa frekwencja wyborcza.