Wyobraźcie sobie, że w urzędowym archiwum leży koperta. W środku jedyne istniejące jeszcze zdjęcie Waszego pradziadka, jego własnoręcznie napisany życiorys, metryki i dokumenty. Chcecie je zobaczyć, ale państwo mówi: NIE.
Dlaczego tak jest?
Wszystko przez nieprecyzyjne prawo i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia 2023 roku. Sędziowie uznali, że kult pamięci po osobie zmarłej to za mało, by dostać wgląd do dokumentów. Urzędnicy w całym kraju, zasłaniając się tym wyrokiem, masowo odsyłają badaczy historii rodzinnej z kwitkiem.
O co walczymy?
Inicjatywa ustawodawcza „Dowody Pamięci” chce to zmienić. Celem jest jasne uregulowanie przepisów tak, by każdy z nas mógł bez przeszkód wydobyć z mroków archiwów historię swojej rodziny.
Jak możesz pomóc? (Mamy czas do 3 stycznia 2026!)
Aby projekt trafił do Sejmu, potrzeba 100 000 podpisów. To ostatnia prosta!
- Pobierz formularz ze strony www.dowodypamieci.pl.
- Podpisz się (i zbierz podpisy od rodziny/znajomych!)
- Wyślij listę bezpośrednio do Komitetu albo dostarcz do punktu zbiórki: Możesz to zrobić pocztą lub InPostem na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Dowody Pamięci”, ul. Na Zakolu Wisły 21C/LU1, 30-729 Kraków. Możesz również dostarzyć listy do jednego z ponad 100 punktów zbiórki w całej Polsce dostępnych na mapie pod adresem: https://dowodypamieci.pl/zbiorka-podpisow
Komentarze
