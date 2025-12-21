Copilot zniknie z telewizorów. LG ustępuje użytkownikom
LG szybko zareagowało na krytykę użytkowników dotyczącą Microsoft Copilot w telewizorach i zapowiedziało możliwość usunięcia ikony asystenta AI z systemu webOS. Firma wyjaśniła również, że Copilot nie jest aplikacją zainstalowaną w systemie.FredOnizuka
Większość aplikacji dostępnych na TV to są aplikacje zbudowane w HTML 5, co nie znaczy, że nie są instalowane oraz nie znaczy że to zwykłe strony www, chociażby dlatego, za mają dostęp do dodatkowych API udostępnianych przez TV.
Nawet na telefonach można instalować aplikacje HTML Takie aplikacje mogą działać w tle. https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_web_app
AI jest w niektórych kwestiach dobre. Systemy eksperckie w nauce, wspomaganie diagnostyki i generowanie chałkokoni oraz „darmowych" dziewczyn z sąsiedztwa.
nie mamy google home, nie da się sterować przez wifi telewizorem po sieci lokalnej, uruchamiać go, do tego po dodaniu airplay pogorszyli googlowy cast... telewizora nie da się wybudzić, trzeba go włączyć z pilota aby coś na nim puścić z wifi....
do tego brak systemu plików exFAT w ich telewizorach
Androidowcy niech spadają na swoje czerstwe AndroidTV/googleTV