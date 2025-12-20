W Tokio mówią o broni jądrowej. "Możemy polegać tylko na sobie"
Źródło z otoczenia Premier Sanae Takaichi stwierdziło, że Japonia powinna rozważyć posiadanie broni jądrowej jednak wielu obywateli ceni sobie pacyfistyczną konstytucję i dąży do świata wolnego od broni jądrowej, co jest szczególnie ważne dla ocalałych z Hiroszimy i Nagasaki.Spojrzenie_1000_i_jednej_szpary
Komentarze (85)
IMO:
Pacyfista to ofiara, a kto nie szykuje się do wojny, ten może zapomnieć o pokoju.
Co gorsza te chińskie bajki mają fanów na całym świecie.
Do tego też romantyzowanie Yakuzy. Pacyfiści że hoho
@text: oprócz fizyki
@zielonkanawieki: A właśnie że należy być z Niemcami jak najbliżej w sojuszu wojskowym bo sowiety tylko czekają aż Polska zacznie się od Nich oddalać żeby wbić klin. bolszewicy doskonale zdają sobie sprawę że z Niemcami u boku Polska jest nie do ruszenia.