Atak na polski konsulat. Czerwona farba i obraźliwe hasła w sercu Europy
Polski konsulat w Brukseli oblany czerwoną farbą. Na fasadzie wypisano obraźliwe hasła, a przed wejściem rozrzucono psiestarnak
1. Lewacka bojówka, osoby aktywistyczne.
2. Obywatel ukrainy zwerbowany przez rosyjskie służby.
A i tak mury - oba mury, i ten konsulatu i ten na granicy - okazał się silniejszy, ze stoickim spokojem zniósł fale hormonów.
Drodzy rodacy, obyśmy mieli tylko takie problemy.
Przecież frontex robi co może, żeby utrudnić wyrzucenie małp za bug
W proteście najwięcej jest polskich i francuskich flag, więc konsulaty Polski i Francji są atakowane przsz lokalsów.
Protest wybuchł po tym, jak biurokraci unijni zezwolili na import produktów rolnych niespełniających unijnych przepisów z krajów trzeciego świata.