Te ataki są związane z trwającym właśnie w Brukseli olbrzymim protestem rolników. Ale w mediach o tym nie usłyszycie, bo temat jest cenzurowanym zarówno w prawicowych, jak i lewicowych mediach.



W proteście najwięcej jest polskich i francuskich flag, więc konsulaty Polski i Francji są atakowane przsz lokalsów.



Protest wybuchł po tym, jak biurokraci unijni zezwolili na import produktów rolnych niespełniających unijnych przepisów z krajów trzeciego świata.