Przeszła długą drogę - od publicznego symbolu po cichą lekcję naukowej dokładności. Ale to właśnie dzięki takim przypadkom widzimy, jak naprawdę działa nauka: krok po kroku, z pokorą wobec faktów

No chyba jednak nie z taką pokorą i nie krok po kroku. Wyciągnięto pochopne wnioski pod konkretną tezę i trzymano się tego przez ponad dekadę robiąc z tego medialny show. To na pewno nie jest pokorne i z prawdziwą nauką niewiele ma