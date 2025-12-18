Nauka po 70 latach sprostowała mit o "pierwszej czarnoskórej Brytyjce"
Przez niemal dekadę była symbolem wielokulturowych początków Wysp Brytyjskich, ale jak się właśnie okazuje "pierwsza czarnoskóra Brytyjka" była pomyłką. Naukowcy z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej potwierdzili, że tzw. Beachy Head Woman wcale nie przybyła z Afryki.VoxClamantisInDeserto
No chyba jednak nie z taką pokorą i nie krok po kroku. Wyciągnięto pochopne wnioski pod konkretną tezę i trzymano się tego przez ponad dekadę robiąc z tego medialny show. To na pewno nie jest pokorne i z prawdziwą nauką niewiele ma
Przecież w tej narracji nie o dokładność chodziło, a o przekaz. TO tak samo jak z tym, że Kleopatra była czarna (bo tak mi babcia powiedziała i uj!)
Niektórzy będą się musieli udać do psychologa z powodu zawalenia się ich świata.