Krótko: Zamówiłem prezenty dla rodziców i rodzeństwa tydzień temu - specjalnie się pospieszyłem, żeby na pewno wyrobić się przed świętami. Od 4 dni ciągłe opóźnienia. Zero konkretów, zero informacji. Status: Przesyłka opóźniona, będzie jak dostarczymy (pic rel)
To już kolejny raz, gdy w trakcie zakupu deklarowana data dostawy jest wpisana zupelnie z palca (oni oczywiście twierdzą, że to ‘algorytm’), na platformie nawet nie da się dowiedzieć niczego więcej. Pisałem do supportu i odpisują mi botem. Masakra.
Kto ze mną tkwi w tym gównie? Zwłaszcza bym chciał jeszcze wiedzieć, czy jak paczka jest opóźniona, to potem dochodzi i jest cała, czy ją gubią?
Komentarze (128)
Zamawiam od paru dni i jestem kolejny raz zadziwiony jak InPost to błyskawicznie ogarnia.
Może by tego brzózkę na premiera...?
@krzysztof_suchodolski: A od personalnych wycieczek to nie możesz się powstrzymać!?
Jak do mnie ktoś nie wyśle czegoś na max drugi dzień zamawiając rano jednego dnia to zamawiam u kogoś innego. Ludzie są tak nieogarnięci że Jezusie
Czy ta paczka została w ogóle przez sprzedajacego wysłana? Bo jak nie, to co tu do rzeczy ma Allegro Box?
Kliknij "Pełna historia przesyłki" i zobacz co tam jest i na jakim etapie utkneła:
albo zamawiać troche wcześniej a nie jak typowy polaczek płaczek mądry po szkodzie na ostatnią chwilexD
Wczoraj zamówiłem drogi, delikatny towar więc stwierdziłem, że wezmę kuriera DPD (pominę już jakość DPD) żeby odebrać osobiście i przekieruję do punktu pickup żeby nie czekać na kuriera tylko odebrać spokojnie po pracy. Sprzedający wysłał przez DPD, ale paczka dostała dziwny numer AD0XMxxxxxxxx i nie wyświetlała się w systemie DPD więc nie mogłem jej przekierować do punktu.
Po jakiego wała dają