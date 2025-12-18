Na allegro z normalnych wysyłek został już tylko inpost do paczkomatów.

Wczoraj zamówiłem drogi, delikatny towar więc stwierdziłem, że wezmę kuriera DPD (pominę już jakość DPD) żeby odebrać osobiście i przekieruję do punktu pickup żeby nie czekać na kuriera tylko odebrać spokojnie po pracy. Sprzedający wysłał przez DPD, ale paczka dostała dziwny numer AD0XMxxxxxxxx i nie wyświetlała się w systemie DPD więc nie mogłem jej przekierować do punktu.

Po jakiego wała dają Pokaż całość