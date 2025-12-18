Produkcja przemysłowa w listopadzie spadła o 1,1 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 9,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 2,7 proc. rok do roku i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 6,1 proc.