Produkcja przemysłowa rozczarowuje. Dane GUS znacznie gorsze od prognoz
Produkcja przemysłowa w listopadzie spadła o 1,1 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 9,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 2,7 proc. rok do roku i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 6,1 proc.Bobito
Komentarze (21)
Ja rozumiem, że są prognozy pesymistyczne do księgowości i optymistyczne dla inwestorów ale trzykrotna przebitka? ¯\(ツ)/¯
I oby w koncu posadzili Ziobre, to wskazniki dobrobytu Polakow wystrzela xD
tylko Polak zawsze ma być świętszy od Papieża?
@beconase: Sytuacji w niemieckiej gospodarce nie przeskoczymy.