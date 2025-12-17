Prezenty trafiają pod inny adres. Klienci wściekli na Allegro
Przedświąteczny chaos w dostawach. Klienci Allegro są wściekli, bo ich paczki lądują w automatach nawet o kilometr dalejtemoque
Komentarze (99)
A co oni tam zamawiaja ze kilometr to jest "nawet"? 4 tony wegla? :DDD
Normalna praktyka - we wskazanym paczkomacie wszystko zajete to daja do innego.
Ale
@Vigo_Von_Homburg_Deutschendorf: Nic nowego mi nie powiedziales :D ja nie zyje w tym kraju "od teraz" :DDD
OK. Mozna dyskutowac na ile etyczne jest wykorzystywanie tego. Ale nad samym faktem glupoty nie ma co dyskutowac :D
Paczkomaty mają OGRANICZONĄ POJEMNOŚĆ. To nie jest magiczny schowek bez dna, tylko metalowa szafka z konkretną liczbą przegródek. Jak jest grudzień, każdy zamawia jakby jutra miało nie być, to te skrytki się po prostu kończą. Koniec zagadki.
Algorytm widzi: najbliższy pełny, następny też pełny, więc wrzuca do kolejnego wolnego. To nie spisek Allegro, nie kara boska i nie sabotaż świąt. To logistyka na poziomie podstawówki. Pięcioletnie dzieci ogarniają, że jak
Przeczytałeś ten artykuł?
A teraz 384 miesięczny Brajanek ma problem bo mu 15 minut spacerem ciężko o dowolnej porze ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
A na poważnie może gdybyś jak człowiek na poczcie postał 2h z awizo
Inna sprawa, że dziennikarska padaka. Bez źródeł, clickbaitowy tytuł. Kilka akapitów tekstu, od z-------a reklam (Ublock blokuje 1/4 strony) i samoodtwarzające się inne materiały w formie wideo (a przynajmniej próbujące, bo skrypt wychwytuje i blokuje tę padkę).
Pod tekstem podpisał
@Camilli: czekam aż ktoś nagra ekran jak kliknął wybrał pczkomat InPost, nacisnął "kupuję" i nagle przesyłka wylądowała mu w allegrowym.
@Camilli: Wcale tak nie jest po prostu allegro domyślnie daje swoją dostawę ludzie nie sprawdzają że zmieniła się opcja dostawy bo zawsze zamawiali do inpostu i zdziwko.
I tak jadąc do sklepu mam po drodze 3 czy nawet 4 paczkomaty - nie robi mi wielkiej różnicy, w którym będzie paczka. Niestety nie ma statystyk obciążenia konkretnych paczkomatów, bo wtedy chociaż jako domyślny
Nieładna praktyka, ale idzie jakoś przeżyć.
J----e debile