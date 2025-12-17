Kujawsko-pomorskie: dla Torunia wszystko dla reszty województwa ochłapy
2/3 budżetu FEdKP (budżet z UE dla województwa kujawsko-pomorskiego) trafi do miasta Torunia. Gratulujemy marszałkowi Całbeckiemu dbania o swój region.bylemtampotwierdzam
Ostatnio ten pseudo-Marszałek poddał
nie mówię tu tylko o Bydgoszczy choć ten przypadek jest wybitnie skrajny, jeśli dobrze policzyłem per Capita na toruniaka jest ponad 2200% więcej niż na bydgoszczanina
To nie kwestia wielkości. To kwestia tego, komu się dostała większa rola przy nowym podziale, który mnóstwo miast skrzywdził. Wówczas niemal ćwierćmilionowa Częstochowa nie dostała nic. 2x mniejsze Opole się spłakało i dostało ogryzkowe województwo, które równie dobrze mogło być częścią śląskiego.
Tutaj Toruń został de facto jedyną samorządową stolicą i na tym zyskuje.
Środki i programy powinny być rozdzielane nie wg siły
14k za metr jest w nowym budownictwie.
Wielka płyta z lat 60., 70., wieżowce są za 5-9,5 za metr, w zależności od standardu.
Te za 5k są naprawdę w opłakanym stanie, zdarza się że źle wycenią i dają za 6k i sobie stoooi.
A tak na poważnie, to ból o to, że zbudują poradnie w szpitalu, zrobią inwestycje w energetykę? Przecież w Bydgoszczy to wszystko się działo przez ostatnie lata.
A my tu mamy "metropolię" (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)