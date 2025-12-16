[WIDEO] Pamiętajmy, że psy w podobnych grupach są o wiele niebezpieczniejsze niż te biegające w pojedynkę. W amoku nie będą się oglądać kim jest ich ofiara czy to zwierzę czy człowiek. Czy porusza się pieszo czy na rowerze. Takie incydenty, dla naszego bezpieczeństwa nie mogą uchodzić na sucho!