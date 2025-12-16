Psy rozszarpały cielaka jelenia w Piwnicznej-Zdrój. Policja szuka właścicieli
[WIDEO] Pamiętajmy, że psy w podobnych grupach są o wiele niebezpieczniejsze niż te biegające w pojedynkę. W amoku nie będą się oglądać kim jest ich ofiara czy to zwierzę czy człowiek. Czy porusza się pieszo czy na rowerze. Takie incydenty, dla naszego bezpieczeństwa nie mogą uchodzić na sucho!ascari
A co? Chcą wysłać psy na terapię PTSD? No bo my nie wiemy co ten cielak zrobił tym psom.
To mówiłem ja - Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy.