Znaczące odkrycie krakowskich naukowców w walce z rakiem jelita grubego
Polscy naukowcy opracowali nową cząsteczkę, która może stać się przełomem w leczeniu raka jelita grubego. Odkrycie daje nadzieję tysiącom pacjentów i już zostało objęte ochroną patentową.Bobito
@luxkms78:
Jeśli będą "ludźmi", to właśnie jak najbardziej OK. Bo: ochrona patentowa zadziała generalnie tak, że gdy otrzymasz patent, co prawda inni nie mogą powielać, ale też nie mogą patentować wtórnie. Jeśli pójdą śladem Koprowskiego et al., to chwała im!
Słynna sprawa szczepionki na polio, krótko po wojnie: Salk, Sabin i Koprowski opatentowali (choć widziałem źródła wskazujące odwrotnie), dzięki czemu zablokowali "big pharmę", a prawa do
Bezpośredni link do dokumentu PDF z opisem projektu, w którym DK-AT390HCl jest opisana jako innowacyjna małocząsteczkowa cząsteczka przeciwnowotworowa:
https://www.pk.edu.pl/images/fundusze/2024/FunduszeEuropejskiedlaNowoczesnejGospodarki/WWW_Opis_Kuaga.pdf
To jest pełny PDF opisu projektu z Politechniki Krakowskiej. Opis zawiera cele badania, planowane eksperymenty przedkliniczne i kontekst naukowy związany z rakiem jelita grubego.
