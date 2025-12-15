Rzucił Polskę dla Azji. Jak żyje się w biednym kraju na końcu świata
Często widzicie w gorących wpisy o Kambodży. Długi, wyczerpujący film o tym, jak żyje tam jeden z wielu Polaków - amatorów młodych Khmerek (spoiler: absurdalnie, dlatego tag jest popularny). Odskocznia od polityki w znaleziskach.lskx
Komentarze (38)
Azja zmienia się błyskawicznie,niestety na gorsze. Rozwarstwienie społeczeństwa ogromne.
Jeśli wykopki chcą to mogę podać jak to wygląda od kuchni. Bo daleka azja, NIE JEST taka cudowna jak wygląda
@pikaczex: Meet Friends (bez "s') Pną Pę :)
@Otyly-grzybiorz: warto dodać, że to Wojciech Bednarski dla indeksacji ;)
W czasach pierwszej restauracji Polonii widać ładny, czysty, dobrze wyposażony lokal w ładnej okolicy. Elegancko, schudnie, składniki trzymane w lodówkach. Po prostu poprawnie prowadzona knjpa. Ci Polacy też są na każdym nagraniu ubrani w czyste ubrania, ogoleni, uczesani, dyskutują o potencjalnej współpracy i rozwoju.
Rok 2025: jednen śpi na hamaku i choduje kaczki, drugi wygląda jak były więzień
