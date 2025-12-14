Koniec świątecznego autobusu w Gdyni - przegrał z hejtem
Takie czasy, że ludziom nic już nie pasuje - w Gdyni jeździł świąteczny autobus, i już nie jeździ, bo część osób miała z tym duży problem.edon
Jak to dobrze, że nie spotkałem tego ktosia, kto zajmuje się takimi pierdołami, jak uwalenie tej 666. Przez dziesięć lat nikomu nie przeszkadzało, aż wreszcie znalazł się jakiś zapluty parszywiec. Aaaaarrrrrggghhhhhh!
@zwirz: Nie masz racji, problemem jest to że w Polsce nie wszyscy grają na równych zasadach, prawo obowiązuje tylko zwykłych Polaków :/
Bo czytam trójmiasto.pl różne oficjalnie, nieoficjalne i wręcz te nielubiące władz profile i jakoś mnie temat ominął, a dowiedziałem się o nim dopiero że z powodu hejtu go wycofali.
To mi coś śmierdzi zorganizowaną akcją jak to aktora filmu "Dom Dobry" mieli ludzie na ulicy atakować za postać która grał.
Teraz pewnie mieszkańcy mają robić wiece poparcia dla lampek na trolejbusie
Bo nic więcej znaleźć się nie udało.
Do tego dziesiątki innych komentarzy dzielących się z grubsza na grupę "widziałem super było", albo "nie widziałem, gdzie go można zobaczyć?".
Dopuszczam oczywiście możliwość że ktoś sobie jeździł za tym trolejbusem i zgłaszał na 112 popełnienie wykroczenia aż przyjechała drogówka i powiedziała że to trzeba będzie ściągnąć, ale wtedy myślę byłaby o
@barsto: W Czeciej RP, jak przystało na państwo quasi-autorytarne (choć bardziej pierdo-autorytarne), władza rozmawia z obywatelami za pomocą wyroków, mandatów, kar, wezwań, straszenia, piętnowania. I bełkotu prawnego.