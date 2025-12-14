a tak w sumie, to gdzie ten hejt?

Bo czytam trójmiasto.pl różne oficjalnie, nieoficjalne i wręcz te nielubiące władz profile i jakoś mnie temat ominął, a dowiedziałem się o nim dopiero że z powodu hejtu go wycofali.



To mi coś śmierdzi zorganizowaną akcją jak to aktora filmu "Dom Dobry" mieli ludzie na ulicy atakować za postać która grał.



Teraz pewnie mieszkańcy mają robić wiece poparcia dla lampek na trolejbusie