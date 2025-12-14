Jak ktoś idzie do więzienia na 17 lat to tak się przyzwyczaja do funkcjonowania za kratami, że już nie potrafi żyć na wolności. Psycholodzy i psychiatrzy o tym zjawisku wiedzą, statystyki również.



No ale podwyższajmy kary za błahe przewinienia, najlepiej wszystko zrównajmy do dożywocia. Inni próbowali i jakoś to nie działało, ale my wyjątkowi, u nas na pewno zadziała.



To jest zjawisko populizmu penalnego.