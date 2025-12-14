Spędził w więzieniu 17 lat za g---t, po 20 dniach wolności areszowany za to samo
59-letni mężczyzna po 17 latach spędzonych w więzieniu za g---t i inne przestępstwa opuścił zakład karny. Wolnością cieszył się 20 dni. Jest podejrzany o gwałty i wymuszanie haraczy w małopolsce. Mówi, że chciał żyć jak w serialu.R187
@m_77: No i mają swoją tam więzienną kulturę która myślę że naprawdę zmienia sporo w głowie po tylu latach odsiadki.
Przecież wikt i opierunek za kasę z naszych podatków to zgoła lepszy wybór ( ͡º ͜ʖ͡º)
Chyba chodzi o "Prison break"? :D
xDDD
I teraz w sumie byłyby normalnie trzy opcje:
-kara śmierci, czyli klasyczne "a jak się pomylo i to wcale nie jego złapano na gorącym uczynku", ale za
Zapomniał chyba że to też serial o policjantach a nie tylko o kryminalistach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No ale podwyższajmy kary za błahe przewinienia, najlepiej wszystko zrównajmy do dożywocia. Inni próbowali i jakoś to nie działało, ale my wyjątkowi, u nas na pewno zadziała.
To jest zjawisko populizmu penalnego.