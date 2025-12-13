Spotkanie dwóch kogucików zakończone kolizją
Wyjazd z firmy Factory Annopol i korek na ulicy Kopijników. Jeden z kierowców poczuł się mocno obrażony tym, że kierowca przed nim wpuścił przed siebie dwa a nie jedno auto. 13.12.2025 Warszawa ul. Kopijnikówstopchamteam
Tyle wygrać xD
@mvmxks: to jeszcze 9-5 mk2
@mateopoznan: jeszcze nie tak dawno mnie minusowano za stwierdzenie ze na pasach nie można się zatrzymywać nawet stojąc w korku.
Cieszę się ze to się zmienia