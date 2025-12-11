Ostrzeżenie GIS: skażone dwie partie mleka modyfikowanego dla dzieci
GIS wydał w czwartek, 11 grudnia 2025 r., ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Producent zdecydował o dobrowolnym i prewencyjnym wycofaniu dwóch partii mleka modyfikowanego po wykryciu obecności bakterii Bacillus cereus w zakładzie produkcyjnym.kasia-nowak85
Wycofania rynkowe były, są i będą, bo nie wszystkiemu da się w 100% zapobiegać
Numer partii: 52860346AA
Data minimalnej trwałości: 10.2027
Kraj pochodzenia: Niderlandy
Dystrybutor: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa