Chcę zrobić ogólnopolski konkurs literacki… ale sam tego nie uciągnę. Szukam Jury i Organizatorów z Wykopu.
Cześć Mireczki i Mirabelki,
Potrzebuję pomocy społeczności.
Od jakiegoś czasu dłubię przy pewnym projekcie literackim, ale jedna rzecz mi nie wychodzi: ogłoszenie konkursu, który byłby naprawdę uczciwy, przejrzysty i zrobiony oddolnie.
I tu wchodzi Wykop — cały na biało.
Chcę zrobić konkurs literacki z realną nagrodą (555 zł → max 1000 zł) i z publikacją zwycięskiego tekstu w większym projekcie, nad którym pracuję.
Ale…
Nie chcę sam wybierać zwycięzcy.
Bo pojawi się gadanie, że „pod siebie”, „dla znajomych”, „ustawione” itd.
Dlatego chcę, żeby Jury i cała organizacja powstały tutaj, na Wykopie.
Szukam 5–12 osób, które:
- lubią czytać (nie trzeba być ekspertem),
- mają swoje zdanie i potrafią je uzasadnić,
- nie boją się odpowiedzialności,
- są w stanie przeczytać kilka tekstów i zagłosować,
- chcą współtworzyć coś oddolnego i totalnie transparentnego.
Mogą to być: – studenci, – nauczyciele, – informatycy, – prawnicy, – bezrobotni, – pisarze, – shitposterzy, – absolutnie każdy.
Jury będzie anonimowe lub jawne — jak kto woli.
Co trzeba zrobić, żeby się zgłosić?
Wystarczy napisać w komentarzu:
- „wchodzę do Jury”, albo
- „mogę pomóc w organizacji”, albo
- „dawaj więcej szczegółów”.
Zrobimy potem małą grupę (Discord / priv / mail) i ustalimy zasady, regulamin, harmonogram i cały workflow.
To nie jest reklama żadnego produktu. To nie jest sprzedaż. To nie jest żadne „guru”, ani sekta.
To próba zrobienia w Polsce konkursu literackiego, który powstaje razem ze społecznością, a nie ponad nią.
Jeśli temat Was interesuje — piszcie śmiało. Jeżeli nie — przynajmniej zrobiliśmy eksperyment społeczny ;)
Komentarze (69)
najlepsze
No i oczywiście nikt mnie nie zmusi do czytania tych grafomańskich wypocin przysyłanych na konkurs, za to chętnie będę brał łapówki.
Czy dostanę prawo do korzystania z bacika lub kija?
https://wykop.pl/wpis/84209771/proszenieprzeklinac-to-nie-moja-wina-niechcecie-ni
@ProszeNiePrzeklinac, @to_nie_moja_wina
@niechcecie @Niestety @twoja_eks @dziewczyna
@
Absolutnie nie oferuj ŻADNYCH nagród. Max krótki post na Mirko. Zaoferujesz nawet 10zł albo kubek to będziesz mieć tonę AI slopu do przejrzenia.
Btw. fajny pomysł.
Chyba, że kategorią konkursową będzie poezja - wtedy odpadam, bo zupełnie jej nie czuję.