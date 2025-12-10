Chcę zrobić ogólnopolski konkurs literacki… ale sam tego nie uciągnę. Szukam Jury i Organizatorów z Wykopu.

Cześć Mireczki i Mirabelki,

Potrzebuję pomocy społeczności.

Od jakiegoś czasu dłubię przy pewnym projekcie literackim, ale jedna rzecz mi nie wychodzi: ogłoszenie konkursu, który byłby naprawdę uczciwy, przejrzysty i zrobiony oddolnie.

I tu wchodzi Wykop — cały na biało.

Chcę zrobić konkurs literacki z realną nagrodą (555 zł → max 1000 zł) i z publikacją zwycięskiego tekstu w większym projekcie, nad którym pracuję.

Ale…

Nie chcę sam wybierać zwycięzcy.

Bo pojawi się gadanie, że „pod siebie”, „dla znajomych”, „ustawione” itd.

Dlatego chcę, żeby Jury i cała organizacja powstały tutaj, na Wykopie.

Szukam 5–12 osób, które:

lubią czytać (nie trzeba być ekspertem),

mają swoje zdanie i potrafią je uzasadnić,

nie boją się odpowiedzialności,

są w stanie przeczytać kilka tekstów i zagłosować,

chcą współtworzyć coś oddolnego i totalnie transparentnego.

Mogą to być: – studenci, – nauczyciele, – informatycy, – prawnicy, – bezrobotni, – pisarze, – shitposterzy, – absolutnie każdy.

Jury będzie anonimowe lub jawne — jak kto woli.

Co trzeba zrobić, żeby się zgłosić?

Wystarczy napisać w komentarzu:

„wchodzę do Jury”, albo

„mogę pomóc w organizacji”, albo

„dawaj więcej szczegółów”.

Zrobimy potem małą grupę (Discord / priv / mail) i ustalimy zasady, regulamin, harmonogram i cały workflow.

To nie jest reklama żadnego produktu. To nie jest sprzedaż. To nie jest żadne „guru”, ani sekta.

To próba zrobienia w Polsce konkursu literackiego, który powstaje razem ze społecznością, a nie ponad nią.