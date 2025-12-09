Nowy skrypt z GitHuba pozwala wyciąć całą AI z Windows 11 w kilka sekund.
Windows 11 rośnie w kierunku systemu opartego na sztucznej inteligencji szybciej, niż wielu użytkowników by sobie życzyło. Aktualizacja 25H2 przyniosła kolejną falę funkcji AI, od Copilota po mechanizmy działające w tle bez pytania o zgodę. Microsoft otwarcie mówi, że docelowo Windows ma stać się agpixel-nerd
Komentarze (58)
najlepsze
Aha. W takim razie należy się spodziewać, że przy aktualizacji systemu wszystko zostanie przywrócone do stanu wyjściowego.
@br0da: Tak zawsze było xD
O, zainstaluję skrypt Windows Mega Mix Ziutek Edition od randoma z netu, na pewno będzie dobrze
Wszystko uruchamiasz za pomocą komendy w power shellu, a sam O&O jest wbudowany w narzędzie
https://github.com/Raphire/Win11Debloat