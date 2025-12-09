Sebcel wysyła swoich ,,prawników" do moderacji Wykopu aby usunąć popularny na około 1000 wykopków tag #sebcel. Za rzekome nękanie i bezprawne wykorzystywanie jego wizerunku (który jednak pokazuje PUBLICZNIE i uważa się za osobę znaną, to niech ma świadomość, że wielu może wykorzystać to w różny sposób oczywiście zgodny z prawem). Jakby ktoś nie wiedział, Sebastian P. to człowiek-orkiestra - trener relacji damsko-męskich i męsko-męskich (plus jawny st00pkarz, fetyszysta ciąż i spermiarz, pomimo tego iż jest w związku XD), biznesmen (który jest biedakiem), podróżnik (po kołchozach w Holandii i Niemczech), naganiacz na MLM-y i inne oszustwa, maratończyk (4 razy próbował wystartować w maratonie w Atenach, ukończył półmaraton w pół godziny) itd. Charakteryzuje się tym, że gada jak sra a za usługi które świadczy oczekuje cen takich jak za złoto. Oraz promuje wszelkich frajerów z MLM - Trójząb Lewicki, Kuba Krosta, Donaja, Biernola czy innych im podobnych.

W styczniu nastąpił pierwszy proceder zgłaszania wykopków rzekomo nękających go, który skończył się po miesiącu. Jednak od niedawna Seba wznowił proceder, podobno ma ,,kancelarię" najpierw podsyłającą mu memy a następnie zgłaszająca je do moderacji a ci z racji iż kochają takie kanalie to usłużnie usuwają mu te wpisy. Tylko i tak potem zwiększa ruch na tagu, bez którego by nie istniał, marnując noce na zgłaszanie wpisów nawet sprzed paru lat.

Można powiedzieć że się czepiamy i że zasłużyliśmy ale za spermiarstwo do e-szonów w okresie ciąży własnej kobiety, promowanie jawnych oszustw jakimi są MLM-y (i to świadomie i od paru lat) należy jechać do spodu. Co mu one dały? Zmarnowanie pieniędzy zza granicy, postarzenie się o 10 lat w ciągu czterech poprzednich? A wystarczy zejść na ziemię i powiedzieć sobie, że to co robi nie przynosi mu żadnych rezultatów i powinien zarobić sobie trochę nawet w kołchozie i założyć coś normalnego albo dokształcić się co najmniej z języka angielskiego, bo kaleczy go niemiłosiernie (sam teraz tymczasowo robię na zdalnych korkach z angola, czemu w takim kierunku by nie poszedł?).