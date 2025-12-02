Zmiany w rejestracji pojazdów. Prezydent podpisał nowe przepisy
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym, zakładającą uproszczenie procesu rejestracji aut.motofaktyPL
Komentarze (57)
najlepsze
Składanie wniosków online + "paczkomat" do odbioru tablic rejestracyjnych, który stanął przed urzędem w moim mieście, to na prawdę realne ułatwienie dla osób, które niekoniecznie mają możliwość i ochotę gnać do urzędu w godzinach swojej pracy.
@4e68a9f9a671: Za to za każdy elektroniczny list będą musiały zapłacić, a dla obywatela nie będzie się to różniło od istniejącego do tej pory epuapu.
Zamiast usprawnić bezpłatne rozwiązanie to wdrożyli płatne.
To czego jeszcze mi brakuje poza e-rejestracją to rezygnacja z regionalizacji oznaczeń. Obecne kody powiatów są bez sensu w
Już były przypadki, gdzie ktoś komuś opony przeciął na parkingu bo
Kupuje auto niesprawne techniczne i nie mogę go przerejestrować bez badania. Bez sensu. Badanie jest potrzebne by pojazd się poruszał po drogach, a nie do zmiany właściciela.
Tak samo nie powinno być
@4e68a9f9a671: Ale tu chodzi o ZAKUP auta, o ZMIANĘ WŁAŚCICIELA, o AKTUALIZACJĘ STANU POSIADANIA.
Przypominam, że ten gruz z niesprawnymi hamulcami i bez silnika jest już zarejestrowany u wuja Stasia, ale