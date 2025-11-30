Turyści wchodzą na zamarznięte Morskie Oko, wśród nich dzieci. "Lodowy grób"
Od niedawna w Tatrach panuje zima, co wiąże się z zamarzaniem stawów i jezior. Media społecznościowe obiegły liczne nagrania, na których widać nieodpowiedzialne zachowanie turystów, którzy wchodzą na zamarzniętą taflę lodu.Z_ostatniej_chwili
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
@MASKULINIZATOR: Idź, wskocz. Gwarantuję ci, że nawet 2 metry wystarczy jak się lód załamie i stracisz orientację. Nawet jak będziesz przywiązany liną, to przeżyjesz tylko dlatego, że cię będą ciągnąć w odpowiednią stronę.
Jest w c--j takich przypadków, że się lód załamał nawet na zbiornikach 2,5m, 3m (np. Zalew Zemborzycki, płytki w opór) ale zawsze się znajdą debile, którzy pieprzą, że "no jak
@benzyna_abstrakcyjna: gwarancję pisemną
Komentarz usunięty przez moderatora
Kwestia tylko grubości lodu