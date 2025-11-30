Sąd apelacyjny: za "polskie obozy śmierci" nie można domagać się przeprosin
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że polski obywatel nie może domagać się od zagranicznego medium przeprosin za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Decyzja zapadła w wieloletniej sprawie byłego więźnia Auschwitz Stanisława Zalewskiego przeciw bawarskiemu portalowi Mittelbayerische.wiktorks
@snorli12: Po prostu TSUE uznało, że jeśli nie jesteś bezpośrednio stroną w sporze to nie masz kogo i za co pozywać ¯\(ツ)/¯ Wydaje mi się to logiczne. Tutaj natomiast państwo Polskie powinno reagować
Pełnomocnicy niemieckiego portalu zakwestionowali kompetencję polskiego sądu do rozpoznania sprawy, wskazując, że proces powinien toczyć się w Niemczech. Gdy sprawa trafiła po raz pierwszy do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sąd skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z wyroku TSUE, który zapadł w czerwcu 2021 r., wynikało, że obywatel polski nie może
Kto będzie się pluć o "polskie obozy śmierci" ten ruska onuca bo podważa nasza Europejską INTEGRALNOŚĆ!
jeśli dobrze rozumiem, to ten wyrok wskazuje, że polskie sądy nie mają mocy nad niemieckimi mediami? i że niemieckie media w niemczech za to co w niemieckich mediach dla niemców powiedziały powinien sądzić niemiecki sąd?
jeżu, prawacy p-------a dostaną bo to za dużo słów na raz i występuje słowo niemcy