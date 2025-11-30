obywatel polski nie może przed polskimi sądami dochodzić roszczeń za użycie zwrotu o „polskich obozach” w niemieckich mediach

jeśli dobrze rozumiem, to ten wyrok wskazuje, że polskie sądy nie mają mocy nad niemieckimi mediami? i że niemieckie media w niemczech za to co w niemieckich mediach dla niemców powiedziały powinien sądzić niemiecki sąd?jeżu, prawacy p-------a dostaną bo to za dużo słów na raz i występuje słowo niemcy