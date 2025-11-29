Nowy plac zabaw dla dzieci w Warszawie to... wydrążone kłody. Za 500 tys zł
W Parku Bródnowskim powstał naturalny plac zabaw. Dzieci mają tam do dyspozycji kłody, pieńki, głazy i drewniane kładki. Mieszkańcy zastanawiają się czy to plac zabaw dla dzieci, czy może jednak bardziej dla psów?edon
Komentarze (61)
najlepsze
@CharytatywnyTroll: Z drzazgami, żeby każdy krzyk dziecka był wołaniem o pomstę do nieba.
DO PAKI ZŁODZIEJA!!!
A potem zdziwienie ze na nic nie ma pieniędzy w tym k-------e.
I jeszcze urzędnicy bezczelnie śmieją się w twarz bo wiedzą, że g---o im można zrobić https://www.facebook.com/U.Dz.Targowek/posts/pfbid0VNGZpD7JNgBVjM1EHVcVDZjT4LnTvMtXdoAfdXB8WiroGsF1mtQzJjCSbztJd49Al
Przykładowo ławka do ogrodu kosztuje 500 zł ale jak do parku miejskiego to już kilka do kilkunastu tysięcy za sztukę.
Sęk w tym, że te pieniądze tylko pozornie są niczyje. ...one są nasze.
A mogło kosztować nawet 900 tys.
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/167292/details
Zamówienie obejmuje: