Z rachunków za prąd zniknie jedna z opłat. Jest obwieszczenie rządu
Opłata przejściowa za energię zniknie od przyszłego roku. Aż spojrzałem ile wynosi na moim rachunku i jest to szaleńcze 33grosze, ależ oni łaskawi.szamanae
Komentarze (15)
najlepsze
Tylko zapomną wspomnieć, że zapewne pojawią się trzy nowe "małe" opłaty.
I nie przybędzie żadna inna opłata, prawda? Prawda?! ( ͡° ͜ʖ ͡°)