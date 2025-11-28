Raz w życiu tym jechałem. Mianowicie te samochody były używane dość powszechnie w wytwórniach filmowych do wożenia sprzętu i ekipy. Zobaczycie je na większości zdjęć z planu w PRL. Kiedyś pracowałem (to chyba 1989 rok był) jako "informatyk" (to były czasy ATARI) przy filmie "Kapitał czyli jak zrobić pieniądze w Polsce" i z wytwórni w Warszawie tym sprzętem nas raz zawieźli na plan w jakimś domu.



Poznałem wtedy Piotra Machalicę - facet Pokaż całość