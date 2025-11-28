ROBUR - Historia Marki
ROBUR Ciężarówka, która była wszędzie! Pamiętacie ten dźwięk i wszechobecność? Poznajcie historię Robura, kultowego dostawczaka z NRD, który w PRL-u był synonimem karetki, straży i małego busa. Czas na nostalgiczną podróż do czasów wschodniego bloku!mirekwirek
@kosma666: Raczej niedoścignionym marzeniem. Jestem z dużego miasta i mimo wszystko łatwiej było zobaczyć Robura w tamtych czasach niż Mercedesa. A swoim wyglądem Robur zawsze zwracał uwagę na siebie. Ale mogę zgodzić się, że kultowy Robur to nie było, pod warunkiem, że podobnie stwierdzimy o Mercedesie ;)
Co nie zmienia jednak faktu, że na polskich drogach Robur występował powszechnie.
Poznałem wtedy Piotra Machalicę - facet
Maluch też bazował na przedwojennym silniku a był klepany do 2000, to samo silnik trabanta 601 jest przedwojenna konstrukcją która pojawiał się już przed wojną w autach dkw a przestali je produkować w 1990
Uszy bolą od słuchania takich kwiatków #kyrjeelejson ( ͡° ʖ̯ ͡°) Temat ciekawy dla zapomnianego pojazdu, bardzo rzadko spotyka się już Robury na naszych drogach.