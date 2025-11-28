Poszukiwani listami gończymi Oleksander Kononov i Yevhenii Ivanov
Szukani: Oleksander Kononov i Yevhenii Ivanov. Obaj są poszukiwani listami gończymi prokuratura publikuje ich dane i prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ich ujęciu. Jeśli masz jakiekolwiek informacje, zgłoś je natychmiast bezpieczeństwo nas wszystkich zależy też od czujności obywateli.InfoMagazyn
PS: Rurociąg też wysadzili rosjanie - wykopki tak mówiły. Mimo, że niedobre niemce ukraińców biednych ścigają xD