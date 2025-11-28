Moja żona się dziwi, że ja nie lubię takich spędów. Okazuje się, że lubię ale nie w Polsce! Byłem początkiem listopada na Czeskich Morawach, był jarmark z okazji sw. Marcina. Miejscowość turystyczna, ale wiadomo nie takiego rozmiaru i kalibru jak Kraków.

Było trochę ludzi ale bardzo znośnie, w porównaniu do Polski wręcz kameralnie. Chociaż wiem, że niektórym rodakom by się nie podobało bo nie było cyrkowca, zaklinacza węży i połykacza ognia ( Pokaż całość