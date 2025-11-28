Absurdalny jarmark na Rynku Głównym w Krakowie wystartował! Zapraszamy :)
Kiełbasa w bułce 50zł / 12 pierogów 55zł / Bigosik 40zł / truskawka w czekoladzie 20zł / Zapiekanka z serem 40zł.. i wiele innych absurdów. Spółka, która od lat ma monopol do zarządzania płytą Rynku Głównego w Krakowie jak zawsze dowiozła. Ile Spółka płaci miastu? Tajemnica!okoboji
Tak, wiem, przecież nie trzeba tam iść. I to prawda, nie chodzę, nie kupuje. Ale fakt faktem jest, że idąc na jarmarki za granicą, nie czuje się tak wy.... jak w Polsce. NIe czuje tam aż takiego januszerstwa. Zamiast człowiek cieszyć się atmosferą, widzi nied%@% januszexów i czar pryska.
Sam widziałem w ubiegłym roku jak do takiej porcji mięsa gość prosi o keczup (5zł) i musztardę (5zł). Sęk w tym, że nalewane to jest na talerz z mięsem więc automatycznie też podnosi wagę o kolejne pewnie z 20zł.
@Koner1391: turystów
@Koner1391: w Polsce też nie ma sensu gadać o jakichkolwiek przekrętach. Ruchają nas politycy, bo się dajemy. Po co drążyć temat i od nowa nakręcać afery? niech sobie kradną coraz więcej, bijmy im brawo jeszcze..
@Aaaaarghhh: albo świat idzie swoim rytmem nie patrząc na opinie wykopowych ekspertów
@michal-huras: moze pozwól ludziom spędzać ten czas tak jak
5 zł od obrotu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Było trochę ludzi ale bardzo znośnie, w porównaniu do Polski wręcz kameralnie. Chociaż wiem, że niektórym rodakom by się nie podobało bo nie było cyrkowca, zaklinacza węży i połykacza ognia (
Więc biorąc pod uwagę, że to była miejscowość turystyczna to uważam że ceny były uczciwe.
Fakt, statyczne zarobki w Czechach ciut niższe niż w Polsce.
@NieMuszeWszystkichLubic: Bóg nie istnieje, pozdrawiam
@NieMuszeWszystkichLubic: Właśnie to jest synteza i kwintesencja wiary oraz świąt Bożego Narodzenia.
I BARDZO K---A DOBRZE
niech i ta gowniana kielbasa z makro kosztuje 150 zl
Niech bulka kajzerka kosztuje 25 a 0.5l coca coli 35