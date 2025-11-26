Przed dyskoteką doszło do śmiertelnej bójki. Zapadł wyrok 4,5 roku więzienia
Na kary czterech i pół roku pozbawienia wolności zostali skazani w czwartek trzej oskarżeni o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 24-latka na parkingu przed dyskoteką. Skazani mają po 18 lat. Sąd w uzasadnieniu odniósł się do ich młodego wieku i możliwej resocjalizacji, orzekając niższą karęmotvik
Wynagradzamy patole za to ze potrafi zabić człowieka gołymi rękami?
Przecież jak skacze na ciebie grupa pięciu 18 latkow albo kick-boxer czy judoka to masz szanse takie same jak by był jeden gość z pistoletem. I tak zrobią z tobą co chcą.
Rozumiał bym jeszcze śmierć w bójce gdzie obie strony eskaluja i ktoś niefortunnie uderzy o
Jest nawet w pl prawie cos takiego jak zabojstwo z zamiarem ewentualnym, ale w tym przypadku tak tego nie zakwalifikowali (moze mogli, moze nie. Noe mi to oceniac
Najczęściej 2-4 osoby tłuką studenta czy człowieka z opozycji, zatłuką na śmierć i problemu nie ma bo:
- nieumyślnie spowodowanie śmierci
- brak winnego bo nikt się nie przyzna do zadania "decydującego" ciosu
- w tym systemie ta wina musi być tej 1 osobie zostać udowodniona
Efekt?
https://archive.ph/20130415102322/http://www.ncfelonymurder.org/Other%20Cases/Ryan%20Holle%20Article/RyanHolleArticle.html
@Pan_Slon: O ile masz odpowiedni kolor skóry...
Jak ktoś kolorowy to nagle nie dostaje żadnego wyroku, bo "rasizm"
Zmieniając temat ostatnio od czasu do czasu słyszałem, że podobno teraz kluby i dyskoteki mają kryzys, bo generacja Z wychowana na tiktoku raczej nie chodzi już do takich miejsc, więc może dobrze, że te siedliska patologii z