Jak ktoś myśli, że tu o ekologię chodzi, to ma niezły gwóźdź w mózgu. Nic z tych rzeczy, chodzi o wyciąganie kasy.



Gdyby chodziło o ekologię, to KAŻDA BUTELKA SZKLANA i KAŻDA PUSZKA oraz KAŻDA BUTELKA PLASTIKOWA (wymóg by był, aby wszystkie napoje były wlewane do grubego, recyklingowanego plastiku) by były zwrotne. Nie miałyby znaczenia ich kolor, wygląd czy pojemność.



Ale tak nie jest.