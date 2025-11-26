Luka w systemie kaucyjnym. Za te butelki nie zapłacisz kaucji
Browary znalazły sposób, aby ominąć wprowadzony niedawno system kaucyjny. Carlsberg dostał już oficjalną interpretację pozwalającą wyłączyć swoje butelki zwrotne z nowych zasad, a Grupa Żywiec czeka na zielone światłoZ_ostatniej_chwili
Komentarze (114)
@KwadratPolski: codziennie widzę. Butelki szklane też. Ale najwięcej to małpek, których akurat nie objęto systemem ¯\(ツ)/¯
Czyli zgnieciona puszka w lesie w dalszym ciągu jest śmieciem.
Trudno o bardziej delikatny i kłopotliwy w transporcie towar niż puste niezgniecione puszki, jakoś tak średnio wierzę że ludzie będą je odnosić do sklepu po jakimś grilu czy ognisku w plenerze.
wtedy nie będzie problemu z wożeniem po całym kraju pustych opakowań bez sensu
@Tym: Skoro się nie zastosują to nie muszą w Polsce sprzedawać.
Teraz jak oddajesz butelkę, to kasjerka musi każdą jedną zeskanować, co będzie trwało. Wcześniej w sekundę nabijała ilość butelek i po problemie.
@Tym: I nadal nie będą. ¯\(ツ)/¯
@Tym: Wracały tylko trochę dłuższa drogą, przez hutę.
Gdyby chodziło o ekologię, to KAŻDA BUTELKA SZKLANA i KAŻDA PUSZKA oraz KAŻDA BUTELKA PLASTIKOWA (wymóg by był, aby wszystkie napoje były wlewane do grubego, recyklingowanego plastiku) by były zwrotne. Nie miałyby znaczenia ich kolor, wygląd czy pojemność.
Ale tak nie jest.
Można było usprawnić stary
Ba, powstały na rynku także kubki powleczone naturalnymi polimerami z kukurydzy czy trzciny cukrowej (PLA), ale... urzędasy dalej uważają, że to plastik, bo według interpretacji ministerstwa "każdy polimer to plastik" (sic!).
Niestety nie widzę żadnych protestów w tej sprawie, choć jest bulwersująca
Kto ma zarobić zarobi, kto ma obejść obejdzie, a reszta będzie grzecznie robić swoje to żeby właściwe osoby zarobiły.
A ty gadasz jak płaskoziemca który mówi "no rozejrzyj się, jest płaska. W Niemczech od lat jest płaska i jakoś działa."