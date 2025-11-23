Ponad 2/3 produktów sprzedawanych jako włoskie wcale nimi nie jest
Dziennik La Repubblica odnotował, że na świecie ponad dwie trzecie produktów rolno-spożywczych, sprzedawanych jako włoskie, nie ma nic wspólnego z tym krajem. W tej dziedzinie, dodała gazeta, pierwsze miejsce należy do Stanów Zjednoczonych.znin
@ordynarny_cham: Spokojnie. Teraz w sumie coś podobnego robi CCC z Lasockim, niektórzy ludzie się dalej zachwycają jaka to zajebista marka nie jest a ich buty po taniości możesz kupić gdzieś pod jakąś fabryką w Bangladeszu nawet xD
@Karl_Cotlet: to byłoby nawet śmieszne gdyby nie było tak prawdziwe xD
To czy oliwa jest autentyczna można stosunkowo łatwo sprawdzić , jak gęstnieje w lodówce do galaretki to legit a jak gęstnieje słabo albo wcale to fejur albo mieszanka z innym olejem
@zakoleo: Nawet lata temu był program w telewizji w którym pokazywano jak podrabia się włoskie pomidory i oliwę na przykład. Z tego co pamiętam to na przykład pomidory na podróbki tych wszystkich sosów pomidorowych i koncentratów/przecierów sadzili w Afryce.
"Made in EU" zamiast "made in Poland".
Dodatkowo na polski rynek idzie gorszy sort produktów. (Patrzcie afera słoiczkowa)
Tzn. kto się konkretnie wstydzi?
@DziadLab: gościu co ty p--------z