Pod Warszawą otwarto Centrum Badawczo-Rozwojowe polskiej firmy Adamed
Polska firma Adamed Pharma uruchomiła pod Warszawą nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamed Discovery. To miejsce, w którym polscy naukowcy opracowują innowacyjne leki w obszarze onkologii, neuropsychiatrii oraz szczepionki w technologii mRNA.ralf-szer
Mam nadzieję że to część jakiegoś większego ruchu
@johny-sins-milfhunter: nie ten rodzaj firmy, to polska firma, która cały czas się rozbudowuje w Polsce i zwiększa zatrudnienie.
To nie startup, oni zatrudniają 2k ludzi.