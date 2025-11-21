Lidl nie chce wydać klientowi gotówki z kaucji za puszki
Klient zwrócił puszki do automatu i chciał odzyskać gotówkę. Pracownicy sklepu twierdzili, że to jest kupon do wykorzystania przy zakupach i że gotówki nie wydają. Dopiero po interwencji u kierownika udało się odzyskać pieniądze.cepheus
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
MKiŚ wyjaśnia, że bon (np. wygenerowany przez automat) sam w sobie nie jest tożsamy z wypłatą gotówki: bon musi dawać możliwość wymiany na pieniądze. Ministerstwo podkreśla, że sklep musi
Nie będą robić z siebie pajaca w sklepie i się kłócić o takie "biedackie" kwoty.
Albo po prostu jest to niezauważalne dla większości.
Kiedyś to było słynne "mogę być winna grosika?" przy płaceniu 0.99 zł
Czasami się wkrada jakiś błąd systemu.
Czasami to błąd pracownika i bułeczkę jedną więcej policzą.
ciekawe ile świstków za kaucję zostało wydane i nigdy nie użyte (co wtedy z tą kasą?)
za upominanie się u kierownika powinien być mandat na lidl polska i dla reszty rynku byłaby szybka lekcja.
takie przepisy powinny mieć zabezpieczenia jak sprawny fotoradar, nieuchronność kary.
@NaczelnyWoody: jesli za nieprzestrzeganie prawa nie ma konsekwencji to to nie jest prawo tylko sugestia. Próbujesz na stole użyć tekstu który tu nie pasuje.
@LukaszTV: Wut?
Cwaniaczki z całej branży handlowej wolą wydać klientowi kupon na zakupy zamiast oddawać gotówkę bo kupon się bardziej opłaca niż ryzykować tym, że przyjdzie jakiś gość z kontenerem butelek i puszek o wartości 200-300 zł kaucji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja bym się tutaj nie doszukiwał "nieprzeszkolenia pracownika" tylko celowym rżnięciu głupa i ciśnięciu na kupony bo chujki jedne