Najlepsze oszustwa się robi na drobnych kwotach bo większość ludzi ma w dupie, że im się zabierze 5 zł czy tam złotóweczkę.

Nie będą robić z siebie pajaca w sklepie i się kłócić o takie "biedackie" kwoty.

Albo po prostu jest to niezauważalne dla większości.

Kiedyś to było słynne "mogę być winna grosika?" przy płaceniu 0.99 zł

Czasami się wkrada jakiś błąd systemu.

Czasami to błąd pracownika i bułeczkę jedną więcej policzą. Pokaż całość