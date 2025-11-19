Dlaczego nowe filmy nie wyglądają "prawdziwie"?
Dlaczego filmy nie wydają się już prawdziwe? Dogłębna analiza podstawowych zasad immersji filmowej.Sztywnesutkiszatana
@Victor_Manzon: W holyłudzie zależy od segmentu. Segment średniobudżetowy gdzie niemal wszystkie kultowe produkcje lat 80 i 90 kompletnie padł. W segmencie wysokobudżetowym idą na licencje, wynagrodzenia głównej obsady i wynagrodzenie akcjonariuszy.
I tak główna rola męska to spokojnie nawet 40 mln USD. No i w topce oglądalności i boxoffice mamy ponad 90% sequele, franczyzy i remaki. No pazerność, nepotyzm, bezpieczeństwo zysku robią swoje
w starszych filmach można "pobyć" dłużej w danej scenie, są one dłuższe, bohaterowie mają więcej czasu na dialogi, pokazanie emocji, pocą się itp.
w nowych filmach sceny się szybko zmieniają, nie ma czasu na obserwację otoczenia, bohaterowie nie mają czasu na popracowanie emocjami, są non stop czyści i
@Bardzo_Suabe_Rymy: te to akurat szłału nie robiły nigdy. Nawet Scorsese się wyłożył
Park Jurajski ma długi wstęp, powoli rozkręca się akcja. Co jest piękne, bo pozwala się wczuć w atmosferę filmu. Jednak młodzież już jest znudzona, dla nich to dłużyzny.
Może dlatego teraz filmy jak shorty z YouTube mają krótką chwilę na zdobycie widzą i danie im dawkę adrenaliny.
@mbn-pl: Tego szukałbym w produkcjach po za głównym nurtem. Ewentualnie u twórców którzy mogą sobie pozwolić na wyciskanie z aktorów ile się da; Tarantino itp.
@mbn-pl: Janusz Cameron akurat we wszystkich swoich filmach gdzie była woda uzyskiwał te emocje w niezbyt wyrafinowany sposób. Pewnie dlatego na starość kręci filmy z niebieskimi ludzikami których nie da się utopić albo wyziębić -
Filmów z okolic roku 2010 i nowszych już w ogóle nie lubię oglądać poza niektórymi wyjątkami.
Jednym z takich wyjątków jest Irlandczyk który wygląda jak film rodem z lat 90 tylko ze współczesną jakością obrazu i podobał mi się równie mocno jak Chłopcy z Ferajny i Kasyno.
Tak samo Wilk z Wall Street.
Ja bym powiedział, że lata 2000-2010 przyniosły nam naprawdę wiele niesamowitych produkcji. Może po 2010 widać spadek, ale do tego czasu całkowicie nie masz racji.
Przy obecnej profesjonalizacji kina coraz trudniej jest o naturalność. Wysokobudżetowe filmy mają cyfrową preprodukcję. Agenci gwiazd w umowach zastrzegają sobie z jakich kątów i stron aktorzy mogą być filmowani a z jakich nie, do tego koszty ubezpieczenia planu filmowego, związki zawodowe branży filmowej itd. Film wysokobudżetowy dziś to ryzyko inwestycyjne a nie jakaś tam sztuka czy dzieło.
Kiedyś wytwórnie za mniejszą kasę nagrywały 100 zespołów i kilkaset albumów, z których 10% zyskał naprawdę rozpoznawalność, stąd w muzyce z lat 70/80 można znaleźć różne brzmienia i style,
