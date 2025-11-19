to właśnie bardziej to niż sam woke sprawił, że w ostatnich miesiącach częściej sięgam po filmy z lat 60-90 zamiast po najnowsze produkty streamingowe



w starszych filmach można "pobyć" dłużej w danej scenie, są one dłuższe, bohaterowie mają więcej czasu na dialogi, pokazanie emocji, pocą się itp.

w nowych filmach sceny się szybko zmieniają, nie ma czasu na obserwację otoczenia, bohaterowie nie mają czasu na popracowanie emocjami, są non stop czyści i