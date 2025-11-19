Można gadać o ekoszurach albo można ekonomicznie wyliczyć opłacalność w dobie łatwego zrywania łańcuchów dostaw.

Pokaż całość

a co Ci da nawet pełna niezależność energetyczna jak cały przemysł będzie w Chinach i parę okrętów US Navy będzie w stanie Cie odciąć od wszystkiego? albo jakiś dzban na kanale Sueskim będzie w stanie opóźnić dostawy o 2 tygodnie czy ile tam się płynie dookoła Afryki? Albo Puchatek tupnie łapką i nie masz