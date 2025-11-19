Inwestycje zamiast rezygnacji z węgla. Czy świat pójdzie śladami USA?
Podczas gdy USA modernizują swoje elektrownie węglowe, a Chiny zwiększają zużycie surowca, kraje Europy w tym Polska konsekwentnie ograniczają jego rolę w energetyce.Bobito
Chiny mają ograniczenia węgla w dupie, usa też, a Europa dalej próbuje być męczennikiem ekologii.
No niestety nie jest to tylko głupota, to są celowe działania na rzecz Chin.
Najlepsze jest to że średnio górnik w USA wydobywa 20 razy więcej niż Polski, 12 tys. ton vs 500-600 w Polsce.
Górnik w USA zarabia 2-3 razy więcej niż Polski ale wydobywa 20x więcej niż Polski górnik, więc tam ma to jak najbardziej duży sens.
u nas brunatny jest plytko i jest go sporo, ale ma inne wady
a co Ci da nawet pełna niezależność energetyczna jak cały przemysł będzie w Chinach i parę okrętów US Navy będzie w stanie Cie odciąć od wszystkiego? albo jakiś dzban na kanale Sueskim będzie w stanie opóźnić dostawy o 2 tygodnie czy ile tam się płynie dookoła Afryki? Albo Puchatek tupnie łapką i nie masz
@hacker06: ciężko w to uwierzyć, że stawiają nowe elektrownie teraz (i to nie jako odosbnione przypadki), żeby je wyłączyć za 35 lat
Kek XD.
Nawet nie mogą się zdecydować czy jest spadek czy