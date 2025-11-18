Interwencja wobec kierowcy chorego na Parkinsona. Zapytaliśmy policję, dlaczego
W mediach rozeszła się sprawa dotycząca incydentu, do którego doszło na stacji benzynowej w Będzinie. Uwaga! pokazała fragment nagrania z monitoringu.android_com_pl
A tymczasem: nic im nie zrobią. Nawet nie dowiemy się co to za jedni. Przecież z artykułu jasno wynika że według organizacji policyjnopodobnej wszystko jest OK, wszystko było usprawiedliwione, więc w domyśle - żadnego postępowania nie będzie.
I wiesz co? Nawet byłbym w stanie w to uwierzyć, gdyby nie jedna malusieńka rzecz: ukrywają nagrania z interwencji. Nie są w stanie podać żadnego
Ten z Parkinsonem zakaz prowadzenia pojazdów, policjanci do więzienia za pobicie
@mvmxks: już miał, ale mu cofneli, bo stan mu się poprawił. Grzyb milicję obchodzi, jak koleś wygląda, skoro nie powoduje kolizji/wypadków. Nie oni są od diagnozowania. Muchy w kiblu z nimi nie warto ubić.
@duzy240: Nie wykonywał poleceń ... pijanych patusów po cywilnemu? Ale to żadne przestępstwo. Zresztą policja nie ma prawa sama z siebie wydawać mu poleceń, polecenia mogą wydawać tylko w sytuacjach opisanych w prawie, gdzie takiej sytuacji tu nie było.
@SineTenebrisCatholicis: Sprawdź sobie w google, bo chyba jednak się mylisz.