Okręgowa Izba Lekarska dostała milion złotych na skrócony tydzień pracy :)
OIL w Warszawie pozyskała 1 000 000 zł z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu Pilotaż skróconego czasu pracy OIL Warszawa cyfryzacja i efektywność, realizowanego we współpracy z @MRPiPS_GOV__PL :)whos_your_daddy_snakegirl
A teraz proszę się odsunąć, bo porsche pana doktora chce przejechać.
Aha i dzwoniła pana sekretarka, umówiła 6 dodatkowych wizyt w pana prywatnej klinice (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Więc to nie lekarze pracujący w szpitalach i poradniach będą pracować krócej tylko leśne dziady z izb i Anetki pracujące w biurze.