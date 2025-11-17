Polacy reaktywowali markę UNITRA! - zobacz jak teraz wygląda fabryka
Powrót kultowej polskiej marki Unitra! Zobacz, jak powstaje wzmacniacz WSH-805 ręczna produkcja, nowoczesne technologie i szacunek do tradycji. Kulisy projektowania, produkcji oraz testów jakości. Sprawdź, co wyróżnia nowe urządzenia Unitry i dlaczego polska inżynieria znów jest na topie!FabrykiwPolsce
Komentarze (82)
@JanTrajbal2: bo oplot jest robiony na mitycznej maszynie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ogólnie typowy audiofilski bełkot.
znów? w sensie unitra była kiedyś na topie?
Nie wiem czy to kwestia sentymentu, ale wciąż podoba mi się jej dizajn.
@kormikez: taki typowy z 80.
Czekam az ta fabryka padnie na pysk.