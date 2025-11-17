Ubuntu dostanie aż 15 lat aktualizacji. To najdłuższe wsparcie Linuxa w historii
Canonical zrobił kolejny krok w stronę ultradługowieczności systemów Linux klasy korporacyjnej, przebijając Red Hat i SUPytanieZaPytaniem
- #
- #
- #
- #
- 87
- Odpowiedz
Canonical zrobił kolejny krok w stronę ultradługowieczności systemów Linux klasy korporacyjnej, przebijając Red Hat i SUPytanieZaPytaniem
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (87)
najlepsze
Ubuntu próbuje się wstrzelić w moment kiedy ludzie będą decydować - kupić nowy komputer z powodu wymuszonej migracji win10->win11 czy też spróbować Linua na starym, sprawnym, działającym kompie. Wydłużenie wsparcia zachęca do tego :-)
@MokryMarek: Tylko widzisz. Dla mnie większość problemów wynika z UI/UX Windowsa. To co jest pod spodem z grubsza działa (z grubsza, bo ma rzeczy dla mnie nieakceptowalne, jak to, że jak ktoś otworzy plik do odczytu to nikt nie może w tym samym czasie go nadpisać, albo że jak uruchomisz program, to nie możesz go usunąć/zmodyfikować na dysku, itp.). Do tego masz misz
@T_S_: Tak z ciekawosci. Naprawdę go używasz?