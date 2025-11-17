Linux wszedł w etap stabilizacji, od strony UX niewiele się zmienia - jest już relatywnie dojrzały, bez problemu wystarcza dla ~90% użytkowników, zwłaszcza że większość krytycznych usług stałą się aplikacjami webowymi (e-mail, media społecznościowe, platformy streamingowe, news, etc...).



Ubuntu próbuje się wstrzelić w moment kiedy ludzie będą decydować - kupić nowy komputer z powodu wymuszonej migracji win10->win11 czy też spróbować Linua na starym, sprawnym, działającym kompie. Wydłużenie wsparcia zachęca do tego :-) Pokaż całość