Microsoft przyznaje: Windows nie ma się najlepiej. "Mamy dużo roboty"
Microsoft w końcu przyznał, że Windows nie jest w najlepszej kondycji. Pavan Davuluri, szef działu Windows, obiecuje poprawę.ochucki
Komentarze (62)
najlepsze
Czyli nie słucha.
@MarekAnatol: Tak jak na wykopie.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Niby taki dopracowany system a j----a
W domu wszędzie Linux, w pracy skazany na windows, bo obsługiwany sprzęt działa tylko na windows i bodajże na sprzęcie Apple.
Gdyby nie sterowniki do sprzętu to juz dawno bym przeszedł na Linux również w pracy.
@Logytaze: XD XD XD
Może właśnie AI za głęboko weszła?
Buhaahaha niech zdycha imitacja OSa