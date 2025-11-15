Zjedli lokalny przysmak w Stambule. Nie żyje matka i dwoje dzieci
Turyści z Niemiec zjedli w Stambule sprzedawane na ulicy małże, a następnie kokorec. Nie żyje matka i dwoje jej dzieci. Ojciec jest w stanie ciężkim.belmondo69
akurat kuchnia turecka to topka swiatowa
Później all inclusive się kończy i zostajesz sam, ze szpitalem, tureckimi taksówkami i załatwianiem leczenia, a to już nie kosztuje w lirach, a dolarach i ubezpieczenie mało co pokrywa ;)
Nie jak ten frajer @pyszniarz bez bez najmniejszego konkretu
Po tygodniu srałem na żółto, nie powiem o gazach...
Po tygodniu srałem na żółto, nie powiem o gazach...
@Alanityk: Za to po powrocie, w kolejce po kebaba stałeś.
xD