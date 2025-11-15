Agresywny rottweiler rzucił się na kobietę. Straciła przytomność
49-latka wyszła z trzymiesięcznym wnukiem. Po chwili została zaatakowana przez rottweilera. Rodzina znalazła ją, gdy osuwała się na ziemię i traciła przytomność. Ma rany szarpane. Trafiła do szpitala.QuickCharger
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
Rozumiem, że czekają aż pogryzie kolejną osobę.
Pies do uśpienia
a co mają zrobić? Polskie prawo jest bierne wobec przemocy ze strony zwierząt. Właściwie nie istnieje pojęcie szkody wyrządzonej przez zwierzę, bo żadne zwierzę nie ma świadomości, więc i tak by było uniewinnione. Można jeszcze pociągnąć właściciela do odpowiedzialności, ale tylko wtedy gdy miało świadomość i zgodę na wyrządzenie krzywdy przez zwierzę. Jak nie było właściciela przy zdarzeniu, to nie ma żadnej winy.
W mózgach psiarzy nawet nie ma szczątku myśli, że ich kundel może może kogoś ugryźć bo po prostu lubi gryźć ludzi.
Poza tym kaganiec chroni również psa, np. przed zjedzeniem czegoś co mu zaszkodzi.
W każdej chwili może też przecież wbiec na drogę jak się przestraszy jakiegoś głośnego dźwięku i spowodować wypadek. Była taka sytuacja ostatnio przecież.
Groźne rasy mają patusy albo schizofrenicy, którym się wydaje że ktoś im grozi. Chcą mieć psa który sprawi, że ludzie na ulicy będą się bać.
Wiem, nawet to by jej nie dało do myślenia bo tu jest psiarskość w genach!
Pies pogryzł dziecko = "ooo biedny piesio, pewnie dziecko sprowokowało biednego piesia" (40 tyś pogryzień i nadal politycy siedzą cicho)