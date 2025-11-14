Black Friday pod lupą. Polacy mówią: "Coś tu nie gra"
Aż 45 proc. klientów w Polsce obawia się, że sklepy manipulują cenami w trakcie Black Friday - wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku. Jednocześnie ponad jedna czwarta badanych celowo odkłada zakupy na ten okres, licząc na okazje. Promocje przyciągają zwłaszcza trzydziestolatków...SoundOfViolence
Komentarze (42)
XD
to jest po prostu piękne (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
także coś na pewno jest na rzeczy :)
Ale spokojnie. Można głosować portfelem i robić zakupy w internetach - na platformach, gdzie realne i duże promocje.
- Za czym Pani stoi w kolejce?
- A nie wiem, co rzucą to kupię.
Telewizor za 1000zł podnosi się do 1300zł a potem obniża się do 1100zł ; ]