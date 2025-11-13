Przy zatonięciu Heweliusza była teoria że przemycał b--ń do Szwecji wielu ludzi mówił że to teoria spiskowa nawet dziś stukają się w czoło że po co przemycać b--ń do Szwecji. 20 mc później była katastrofa Estonii znowu te same podejrzenia i te same tłumaczenia po latach rząd Szwecji przyznał że Estonia miesiąc przed katastrofą przewoziła b--ń i nagle teoria spiskowa stała się prawdą. Jaka bron? To były czasy wycofywania wojsk sowieckich z Pokaż całość