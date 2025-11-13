Awantura pod Tatrami. Górale zaatakowali elektryków. Interweniowała policja
Trzy zastępy policji z powiatu nowotarskiego pilnowały przez kilka godzin elektryków, którzy we wsi Załuczne na PodhaluTikyo
- #
- #
- #
- 68
- Odpowiedz
Trzy zastępy policji z powiatu nowotarskiego pilnowały przez kilka godzin elektryków, którzy we wsi Załuczne na PodhaluTikyo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (68)
najlepsze
mogli by z kamer udostępnić nagrania jak wyglądała ta interwencja
wg mnie jest wprost napisane że coś uszkodził i chyba nie przez przypadek?
Lata lecą, a niektórzy dalej żyją jak ich przodkowie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://youtu.be/w96m_rAEJxk
Widocznie większa szkodliwość niż bieganie z siekiera i niszczenie aut....
Czy autor artykułu skończył podstawówkę?