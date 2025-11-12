Kolejne fałszywe przypisy w książce lewicowej dziennikarki
Obok cytowania nieistniejących książek, Karolina Opolska zamieszcza w przypisach także prace, których w ręku nie miała. Opolska to wicekierowniczka Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów w Collegium Civitas...pawel-mi
Tyle dzisiaj znaczą te uczelnie... byle doczłapać się do stołka a potem to już hulaj dusza.
Einstein miał 26 lat, gdy w 1905 roku opublikował swoją pracę, w której przedstawił szczególną teorię względności - gdyby odkrył coś takiego we współczesnej Polsce to by go dojechali że za młody gówniaż, że się wychyla z jakimiś g---o-teoriami a w ogóle to nie dostał
@ZdeformowanyKreciRyj: XD to powodzenia z utrzymaniem się na uczelni i utrzymaniem się w życiu z publikacji na arxiv :P
Wyjebiią Cię z uczelni po jednym roku jak nie zapełnisz slotów czyli publikacji punktowanych w wybranych ściśle czasopismach ministerialnych - możesz sobie w tym arxiv nawet opublikować działające rozwiązanie Hipotezy Riemanna ale jeśli to
@fittrenerka: Czyli cenzorczyni ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wszędzie trzeba wciskać ten podział?
W tym przypadku trzeba, bo lewicowi dziennikarze promowali tę wypocinę, niektórzy teraz bronią Opolską. No i przez swoje poglądy ma pracę w TVP, a pewnie także na uczelni, gdzie kształtuje przyszłych dziennikarzy...
"jest obecnie twarzą programów publicystycznych w TVP Info oraz współtworzy treści na kanale YouTube Sekielski. Jej kariera medialna rozwinęła się również dzięki współpracy z Onet.pl, Newsweek, Forbes Women Polska, i Radio TOK FM".
Dodam, że okazjonalnie współpracuje też z OKOpress. No same prawicowe media :D