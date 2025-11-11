Koniec z papierowymi kartami pokładowymi Ryanair
Od środy 12 listopada pasażerowie linii lotniczej Ryanair będą musieli posiadać smartfona żeby odlecieć. Obowiązek wprowadzono między innymi w celu ochrony środowiska.pokusof
Komentarze (83)
Ja zawsze używałem komórki, ale z pdf'em. A dodatkowa karta wydrukowana w razie gdyby komórka padła.
W rzeczywistości chodzi im o to abyś instalował ich aplikację i będą ci wrzucać reklamy jedzenia i loterii w samolocie.
Więc nie śmiałbym się - niedługo będziesz miał do wyboru "być szpiegowanym przez Apple" lub "być szpiegowanym przez Google". A jeżeli nie to idź pieszo, bo nawet biletu na pociąg nie kupisz.
Co się stało z "mój
@sogen: jak moj bilet byl zalany to wprowadzali na kazdym etapie dane recznie do systemu (nie mogli użyć kodu QR z biletu)
To samo czytałem o biletach na koncerty i normalnie można było wejść na wydrukowany kod
To tak jakby banknotów nie przyjmowali
Tyle lat trzymałem w okładce, nie giąłem, nie niszczyłem a i tak kasa poszła w piach. ( ͡° ͜ʖ ͡°)