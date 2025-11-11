Ryanair chyba przesadził z cyfryzacją. Z jednej strony ochrona środowiska jest ważna, ale zmuszanie wszystkich pasażerów do posiadania smartfona wyklucza tych, którzy wolą tradycyjne rozwiązania albo po prostu nie mają nowoczesnego telefonu. W praktyce wygoda i dostępność lecą na dalszy plan.