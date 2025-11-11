W USA wstrzymano wydawanie kartek żywnościowych
Nagle w sklepach jest spokój i cisza, na zakupach są tylko biali ludzie. Wideo zszokowanego Amerykanina.Manah
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Nagle w sklepach jest spokój i cisza, na zakupach są tylko biali ludzie. Wideo zszokowanego Amerykanina.Manah
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (58)
najlepsze
( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://streamable.com/ispezo
@zenon_z_chorzowa1: czarni darli japę, na zmianę dorośli z dzieciakami.
@anoniezle: tak, tak, do Walmartu nie chodzili...