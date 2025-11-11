Chłopi, czyli własność Kościoła. Tak biskupi dorabiali się fortun.
Chłopi, czyli własność Kościoła. Tak biskupi dorabiali się fortunęna nich. Mieliśmy grupę kilkuset bajecznie bogatych duchownych zajmujących najwyższe urzedy. Oni zarabiali absolutną fortunę.W dawnej Polsce szlachta żaliła się, że kler był bogatszy niż sam król.Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen
- #
- #
- #
- #
- 67
- Odpowiedz
Komentarze (67)
najlepsze
@wykoppltakastronazobrazkami: xDDDD
@gerokSQ Nie komentuj za kimś, tylko sam przeczytaj i dopiero wyrób sobie zdanie i ewentualnie dopiero pisz.
Cytat.
Kler w dawnej Polsce był podzielony na dwie warstwy: "zarabiający", utytułowany, beneficjalny oraz "pomocniczy", nieutytułowany, plebejski, który ma pracować. - Pleban w XVI, XVII wieku prawie nigdy nie miał kontaktu z ludźmi
Nic dziwnego, że dawniej jakiś woźnica albo świniopas - mógł sam utrzymać pięcioosobową rodzinę. Być może to odróżniało ludzi dawniej od ludzi teraźniejszych - że nie byli skrajnymi imbecylami i nie kwiczeli, że planeta się pali więc trzeba przestać
Choć w sumie to ciekawe czy taki woźnica i świniopas by się nabrali że mamy groźnego wirusa dlatego trzeba stać godzinami na pizgawicy i
@DzikiBomber: Mało? A co dostawali oprócz batów?
A to nie wiedziałem że żyjemy w dawnej Polsce.
Jak konkretnie opiszę cytatem z epoki.
""niebo dla szlachty, czyściec dla mieszczan, piekło dla chłopów, a raj dla Żydów""