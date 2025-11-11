Nintendo w końcu zauważyło Polskę!
Piekło zamarzło - Nintendo oficjalnie wprowadza język polski! Na start tylko dwie gry, ale po latach ignorowania naszego rynku to i tak mała rewolucja.Birter
najlepsze
dla nintendo to oznacza spolszczenie interfejsu, potem kazdej gry jaka oficjalnie od nich wyjdzie, support dla polakow, testowanie tego dla polakow, polskie wsparcie tez po wsze czasy przy aktualizacjach, ogloszeniach itp
wpisuja to w excelu i wychodzi ze od tego sprzedaz zmieni sie marginalnie i stwierdzaja ze jak tak to w sumie to nie warto
To nie jakas gownogierka ze zapuszcza google translate, ctrl c
Takie konsole to ratunek dla tatusiów