Dzisiaj zostala dodana jedynie opcja wyboru jezyka angielskiego pod postacia nowego wyboru w menu jezyka: Polish/English. Gdy to wybierzecie konsola dalej jest po angielsku i wszystkie gry ktore byly po angielsku a maja w sobie jezyk polski dalej sa po angielsku. Doslownie, nic to nie zmienia a robienie czegos takiego przez Nintendo to naplucie w twarz Polakom.